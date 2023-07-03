سعر اليورو اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر الشراء بين 33.32 جنيه و33.67 جنيه، والبيع بين 33.55 جنيه و33.80 جنيه، ونرصد في السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه في عدد من البنوك.

وفيما يلي سعر اليورو اليوم الاثنين 3-7-2023 في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية لعدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الشراء في البنك المركزي المصري الشراء 33.63 جنيه والبيع 33.77 جنيه.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري الشراء 33.32 جنيه، و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك مصر، جاء الشراء 33.32 جنيه والبيع 33.55 جنيه.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى الكويتي

وجاء سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي الكويتي، الشراء 33.58 جنيه، و33.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعراليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء بـ33.49 جنيه و33.67 جنيه.