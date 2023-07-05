إنجازات «حياة كريمة» بأسيوط.. 2000 مشروع في 7 مراكز

منذ تدشينها في 2019، تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء العديد من المشاريع التي من شأنها تطوير الريف المصري وتيسيير سبل الحياة على المواطن المصري البسيط في تلك الأماكن، وكانت تقريبا كل القطاعات ضمن أولويات المبادرة في عملها، كقطاع الصحة أو التعليم أو الإسكان وغيرهم.

مشاريع قطاع الشباب

وتوجهت مبادرة «حياة كريمة» إلى محافظة أسيوط، حيث يجري العمل على إنشاء 2000 مشروع في 7 مراكز في المحافظة بتكلفة 44 مليار جنيه، تشمل العديد من القطاعات كالكهرباء والمياه والخدمات وغيره، من هذه المشاريع إنشاء 35 مشروع مجمع خدمات للأهالي وقد وصلت تكلفته وصلت لـ358 مليون جنيه، وأيضا إنشاء 35 مشروع مجمع زراعي بتكلفة 259 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء 94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة، و10 محطات سكة حديد.

كما عملت المبادرة على إنشاء 82 مشروع في قطاع الشباب والرياضة، من أجل تنمية مواهب الشباب في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة أسيوط، حيث تولي المبادرة اهتمام لإنشاء مراكز الشباب في القرى والنجوع الأكثر فقرا، وذلك بتكلفة وصلت لـ266 مليون جنيه.

مشاريع قطاع الصحة

أما في قطاع الصحة، تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة وصلت لـ68 مليون جنيه، فضلا عن عملها على إنشاء وحدات صحية، وصل عدد مشاريع الوحدات الصحية إلى 137 وحدة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، فضلا عن 4 مستشفيات، ولم تغفل المؤسسة مسألة الطرق، فعملت على إنشاء 171 مشروع كباري مشايات بتكلفة 198 مليون جنيه، بالإضافة إلى 149 مشروع طرق داخلية، و7 مشاريع للطرق الرئيسية، بتكلفة 168 مليون جنيه.

هذا بالإضافة إلى 131 مشروع الأبنية التعليمية، والتي تحتوي على إجمالي 1227 فصل تعليمي، كما عملت على إنشاء 4 مشاريع مجمعات سكنية بتكلفة 110 مليون جنيه، كما عملت على إنشاء 36 مشروع وحدات تضامن اجتماعي بتكلفة 166 مليون جنيه، فضلا عن مشروع سكن كريم والذي وصلت تكلفته ل25 مليون جنيه، وعملت على 62 مشروع متنوع بين أسواق أو مواقف أو نقاط اطفاء ووصلت تكلفتهم لـ434 مليون جنيه.

مياه الشرب

وفي قطاع مياه الشرب، أنشأت حياة كريمة 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه بالإضافة إلى 41 مشروع ري بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، فضلا عن مشاريع الصرف الصحي بمحافظة أسيوط والتي وصلت تكلفتها لـ10 مليار و230 مليون جنيه، وهي عبارة عن 149 مشروع، وتم إنشاء 10 محطات معالجة و42 محطة مياه، ومحطة غاز.

هذا بالإضافة إلى مشاريع المبادرة في مجال الاتصال، فتم إنشاء 149 مشروع اتصالات، و149 مشروع كهرباء بتكلفة وصلت لـ4 مليار و936 مليون جنيه، وأيضا إنشاء 149 مشروع غاز طبيعي، بالإضافة إلى إنشاء محطة غاز.