توزيع 7 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج ضمن «حياة كريمة»

تمكّنت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج، من توزيع 7 آلاف كيلو من اللحوم على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة، في إطار جهود المؤسسة المتواصلة إلى تحسين معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.

وقال العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمع.

توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا

وأضاف «كمال» في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم توزيع 7 آلاف كيلو من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، والتي تتعرض لصعوبات اقتصادية، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية وتأمين حاجاتهم الأساسية.

وأشار مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إلى أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل سيتم العمل على توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في المستقبل للأسر الأكثر احتجاجا.