ماذا حدث في جنين؟.. انتهاء أكبر عملية عسكرية لقوات الاحتلال منذ 2002

اتجهت أنظار العالم خلال الأيام القليلة القادمة لفلسطين، بعد أن انهت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية تحت عنوان «المنزل والحديقة»، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن ماذا حدث في جنين؟

ماذا حدث في جنين؟

وللإجابة عن ماذا حدث في جنين في صباح يوم الاثنين الماضي، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر عملية عسكرية منذ عام 2002، تحت عنوان «المنزل والحديقة» والتي استمرت لمدة 72 ساعة، والتي تسببت في تهجير آلاف من سكان المخيم، وسقوط حوالي 12 شهيدًا تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 23 عامًا فضلا عن آلاف الجرحى.

وأدت تلك العملية إلى تنديد دولي وعربي، ومطالبات للمجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لوقف جرائم الحرب التي تتم في فلسطين، خاصة بعد ما حدث في مخيم جنين؟

العملية العسكرية المنزل والحديقة

وبدأت أول أمس هجمات قوات الاحتلال على مخيم جنين بظائرات مسيرة، ودبابات وقوات دفاع متعددة، مما أدي إلى معارك بالأسلحة بالشوارع.

ووفق المعلن فأن الهدف من تلك العملية كان لمداهمة 10 أهداف إرهابية، حيث استهدفت منزل يُعتقد أنه يحتوى مجموعة إرهابية على حد وصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى إغارة جوية على 20 هدف في جنين، معلنه أنها تستهدف البنية التحتية للمخيم وأنها لا تعتزم توسيع نطاق العملية ليتضمن الضفة الغربية

انتهاء العملية العسكرية في مخيم جنين

وصباح اليوم أعلنت قوات الاحتلال إنهاء العملية العسكرية «المنزل والحديقة» في مخيم جنين بالضفة قد انتهت، حيث غادرت كافة القوات للمنطقة، ووفق المعلن فقد تم تحقيق أهداف المطلوب منها.