رسوم وموعد تظلمات الدبلومات الفنية بعد إعلان النتيجة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023، إذ اعتمد الوزير الدكتور رضا حجازي، أمس، نتائج الامتحانات للدور الأول، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأتاحت الوزارة للطلاب الراغبين في التظلم إمكانية التقدم بتظلم على نتيجة الدورالأول لـ الدبلومات الفنية لعام 2023.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي رسوم وموعد وكيفية التظلم على نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية لعام 2023، على هذا النحو:

رسوم وموعد وكيفية التظلم على نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية

بحسب تصريحات صحفية سابقة، أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، والتي تنطلق بداية من بعد غدٍ السبت الموافق 8 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

ولفت إلى أنّ التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية يمكن بعد دفع الطالب مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم على درجاتها.

وأشار إلى أنّ دفع رسوم التظلم يتم من خلال الهيئة القومية للبريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدخول من هنـــــا ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي تحدد السنة الدراسية وتحديد نوع التعليم الفني «صناعي - زراعي - فندقي - تجاري»، ثم تحديد المدرسة التابع لها والمحافظة، وأخيرا يتم وضع رقم الجلوس وعلى الفور تظهر النتيجة في الحال.