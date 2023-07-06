يترقب طلاب الشهادات الفنية المختلفة إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، مواعيد اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للتقدم إليها، والمقرر تحديدها في اجتماع المجلس المقبل والاستعداد بعدها لتنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2023، والشهادات الفنية المختلفة وفقاً لتجويهات المجلس الأعلى للجامعات، والقواعد والضوابط التي أقرها في هذا الشأن، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنّ هناك عددا من القواعد لتنسيق معاهد الدبلومات الفنية 2023 وجميع الشهادات الفنية، تتمثل في تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد وهو اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للقبول بكليات الهندسة، إلى جانب توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداء من عام حصول الطالب على المؤهل.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، استعداده التام لمختلف الكليات لأعمال تنسيق الجامعات 2023، وفق توجيهات الوزارة والمجلس، أبرزها الاستعداد لاختبارات القدرات 2023، المقرر أن تجرى خلال الفترة المقبلة وبعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.