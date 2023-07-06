تواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لأعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، كطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها «الأعلى للجامعات الحكومية» برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المقرر أن تبدأ أولى أعماله بفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات 2023 بعد إنتهاء امتحانات الثانوية العامة.

موعد ىتنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات يبدأ بفتح باب التقدم لامتحانات اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية، ومن ثم بعد اجتياز الطالب للاختبارات يتم تنسيقه وتوزيعه على الكليات وفقاً لتخصصه والحدود الدنيا للقبول، موضحة أن بالنسبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني فإنه يكون بعد انتهاء اعمال تنسيق المرحلة الثالثة، لافتة إلى أنه الوزارة لم تحدد حتي الآن مواعيد انطلاق مراحل التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

تابعت المصادر أن هناك التزام كامل من الكليات بتوجيهات «الأعلى للجامعات» والاستعدادا مبكراًَ لأعمال تنسيق الكليات 2023 والتأكيد على تطبيق كافة المعايير والقواعد الخاصة باختبارات القدرات 2023، منوهاً إلى أن «الأعلى للجامعات» قرر إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها، والشهادات الثانوية الفنية لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية وكليات التكنولوجيا والتعليم، وكذلك إلغاء الاختبارات المعرفية.