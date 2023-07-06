أوائل الدبلومات الفنية 2023 بعد تكريمهم: العاصمة الإدارية فخر للمصريين

سعادة كبيرة بين أوائل الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية، أثناء تكريمهم من قبل وزير التربية والتعليم، والذي جاء كأول الطلاب تكريماً في العاصمة الإدارية الجديدة بمقر الوزارة الجديد، حيث تجول الطلاب بين المباني العملاقة الشاهقة والتي تكاد فرحتهم تلامس أعلى المرتفعات فرحا بتفوقهم.

رأي أوائل الدبلومات الفنية 2023 في العاصمة الإدارية

وأكد الطالب عمر محمد محمدي الأول على الدبلوم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات، أنه استمتع اليوم خلال حفل تكريم أوائل الدبلومات الفنية 2023 من قبل وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه خلال توجههه إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية استمتع بالمكان المميز والذي يعتبر فخرا لكل المصريين نظراً للمباني والإنشاءات المميزة والتي يتم العمل فيها من المهندسين والعمال.

وأشار الطالب إلى أن وزير التربية والتعليم كرمهم وأهداهم شهادة تقدير على تميزهم وهم أوائل الدبلومات الفنية 2023، مؤكدا أن الوزير كان يسأل الطلاب «تتمنى تبقى إيه في المستقبل؟»، موضحاً أنه سعيد جدا بالتكريم واهتمام الدولة بطلاب الدبلومات الفنية.

العاصمة الإدارية في نظر أوائل الدبلومات الفنية 2023

من جانبه، عبَّر الطالب عبدالرحمن محمد حسين الأول على الدبلوم الفني الثانوي التجاري نظام الثلاث سنوات، عن سعادته بما تشهدة العاصمة الإدارية الجديدة بالمباني العملاقة، مؤكدا أن العاصمة فخر لكل المصريين، مشيرا إلى أن أهم المباني التي أعجب بها هي البرج الأيقوني تكبر المباني في أفريقيا، ومباني الوزارات في الحي الحكومي.

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سعيد بتكريم وزير التربية والتعليم لأوائل الدبلومات الفنية 2023، مشيرا إلى أن الوزير كرَّم الطلاب وقدم شهادات تقدير لهم نظرا لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.