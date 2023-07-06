«التعليم»: ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة اللغة الأجنبية للثانوية العامة

حدد فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هوية الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بعد بدء لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا.

ضبط المتسبب في تصوير الأسئلة

وأكدت الغرفة المركزية للتعليم في وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى ضبط المتسبب في تصوير الأسئلة اللغة الأجنبية الأولى ونشرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس في الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع في الفترة الثانية.

وكان فريق مكافحة الغش الإلكتروني في الغرفة المركزية بالوزارة والمكلف بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، رصد الصور المتداولة عبر جروبات الغش الإلكتروني على «تليجرام»، والمزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا تهاون مع الطلاب الغشاشين، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة لكل من يحاول الغش سواء باصطحابه التليفون المحمول أو تصوير أوراق الأسئلة وترويجها عبر جروبات الغش.