الرئيس الأوكراني يتعهد بالرد على هجوم صاروخي روسي بمدينة «لفوف»

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد ملموس على هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكني في مدينة لفوف غرب البلاد.

زيلينسكي: قصف روسي استهدف مبنى سكنيا

وقال زيلينسكي، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم، اليوم، إنه سيكون هناك رد ملموس على ذلك الهجوم، موضحا أن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن قتلى وجرحى.

ضربة صاروخية استهدفت مقاطعة لفوف

يشار إلى أن ضربة صاروخية استهدفت فجر اليوم، الخميس، مقاطعة لفوف في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.