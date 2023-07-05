الرئيس الفرنسي يدعم نظيره الأوكراني قبل انطلاق قمة حلف الناتو

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعمه للرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي يطالب حلف الناتو بالتزامات صريحة في قمة للتكتل مقرر عقدها يومي 11 و12 يوليو.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين ماكرون ونظيره الأوكراني، حيث أوضح بيان للرئاسة الفرنسية، أنّ ماكرون أعرب مجددا عن أمله بأن تتيح القمة تحقيق تقدّم على صعيد الروابط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وأن تكون مناسبة لكي يقدّم الحلفاء دعما مستداما لأوكرانيا على صعيد الأمن

وتطرق ماكرون إلى الوضع في محطة زابوريجيا النووية، في حين يبدي الرئيس الأوكراني تخوّفا من استفزازات خطيرة من جانب موسكو، وبحث الرئيسان الأوضاع العسكرية في أوكرانيا وكذلك في الدعم العسكري الفرنسي، وفق قصر الإليزيه.

وطالب زيلينسكي حلف الناتو بعناصر ملموسة فيما يتعلّق بآفاق انضمام أوكرانيا إلى الحلف بعد انتهاء الحرب الذي تشنّها روسيا على بلاده، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

قمة حلف الناتو

ويواصل الحلفاء السعي للتوصل إلى موقف موحّد بشأن الضمانات الأمنية التي يعتزمون توفيرها لكييف، ودعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، عندما يحين الوقت لذلك.

ويأمل حلف الناتو في عقد أول اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا بحضور زيلينسكي، رغم أنّ أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام على الفور إلى الحلف.

وتعقد قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو المقبل.