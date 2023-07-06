شروط حصول الأرمل والأرملة على المعاش بعد وفاة الزوج أو الزوجة.. اعرفها

حدد قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019 شروط حصول الأرمل والأرملة على المعاش بعد وفاة الزوج أو الزوجة، موضحا شروط الاستحقاق والفئات التي تستحق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه.

شروط استحقاق الأرمل للمعاش

حددت المادة 99 من قانون المعاشات والتأمينات شرط أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي، حتى يستطيع الزوج بعد وفاة زوجته -المؤمن عليه- الحصول على المعاش المستحق، بالإضافة إلى ألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى ضمن شروط حصول الأرمل على المعاش المستحق.

شروط استحقاق الأرملة للمعاش

حدد قانون المعاشات والتأمينات شروط حصول الأرملة على المعاش بعد وفاة زوجها - المؤمن عليه- بأن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، حتى تستطيع الأرملة الحصول على معاش زوجها المتوفي.

وتضمن القانون إشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأميات والمعاشات تحدد الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة -توثيق الزواج- ووسائل هذا الإثبات.