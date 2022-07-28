آخر أخبار المعاشات والتأمينات.. اعرف الفئات المستحقة للمساعدات الاستثنائية

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن آخر أخبار المعاشات والتأمينات، لتؤكد وزارة التضامن في تقرير لها، أنه يتم استهداف الفئة التي تتقاضى معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، ضمن المساعدات الاستثنائية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن.

أشارت التضامن إلى أنه تم التنسيق لاستهداف تلك الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات الوزارة، مؤكدة أن المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر، كما يتم تقديم مساعدات للأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا، إلى جانب الأسر الفقيرة.

آخر أخبار المعاشات: بدء صرف مستحقات أغسطس الاثنين

وعن آخر أخبار المعاشات والتأمينات، تستعد البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري وماكينات الصرف الآلي لصرف معاشات شهر أغسطس 2022 بدءًا من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس لنحو 10 ملايين و825 ألف صاحب معاش.

إتاحة معاشات شهر أغسطس بكل فروع بنك ناصر

وتزامنا مع البحث عن آخر أخبار المعاشات والتأمينات، أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر أغسطس2022، سيتم إتاحته بكل فروع البنك المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، وعددها 104 فروع، كما يتم الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.

توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل لمن يعاني من صعوبة الحركة

من جانبها أوضحت التأمينات الاجتماعية أن بطاقات صرف المعاشات الزرقاء التي انتهت صلاحيتها، على صاحبها التوجه لأقرب مكتب تأمينات والحصول على بطاقة ميزة، مشيرة إلى أن عملية تغيير بطاقات الصرف لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، كما يتم العمل على تذليل الصعاب، مؤكدة أنه في حال عدم استطاعة المواطن الذهاب إلى مكتب التأمينات لتغيير البطاقة المنتهية، خاصة إذا كان من كبار السن أو يعاني من صعوبة من الحركة، فيتم توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل.