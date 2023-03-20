حملة للتبرع بالدم في جامعة بني سويف التكنولوجية

نظمت جامعة بني سويف التكنولوجية تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم ببنى سويف، وذلك في إطار تنمية المجتمع ونشر الوعي الثقافي والصحي بين الطلاب والعاملين بالجامعة.

نشر الثقافة التبرع بالدم

وأكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أن الحملة تستهدف التوعية بأهمية التبرع بالدم ونشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة، وترسيخ الأهداف الإنسانية القائمة على البذل والعطاء لسد احتياجات المرضى، وهو ما يعد جزءًا هامًا من المسئولية الإنسانية والرسالة التي تقوم بها الجامعة في عملها المجتمعي ودورها المحوري في تقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة نسبة المتبرعين بالدم وفق رؤية مصر 2030 وتكوين أكبر شبكة للمتبرعين على مستوى الجمهورية، وتوفير رصيد آمن وكافي وفعال من الدم ومشتقاته لأبناء محافظة بنى سويف دون الحاجة إلى تكبد أعباء السفر إلى المركز الرئيسي بالقاهرة أو المحافظات الأخرى.

طب الأسنان تشارك في يوم صحة الفم

وفي سياق آخر شاركت كلية طب الأسنان جامعة بني سويف الأهلية في يوم صحة الفم oral health day، بتنظيم بعض الفعاليات بالكلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد فتح الله عميد الكلية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية إطلاق حملات توعية، وتنظيم أنشطة بهدف زيادة الاهتمام بمشاكل الفم والأسنان والحث على الوقاية منها، حيث أقيمت ندوة تثقيفية بالكلية للأطفال للتوعية بأمراض الفم وكيفية العناية بالأسنان والحفاظ عليها، كما تضمنت فعاليات اليوم عدد من الأعمال الترفيهية للأطفال كالرسم وتوزيع بعض الهدايا عليهم.