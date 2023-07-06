النشرة المرورية.. كثافات متحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم، زحاما مروريا على معظم الطرق، أثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع لتنظيم الحركة المرورية.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد

وعلى طريق الأوتوستراد، كان الزحام المروري واضحا من حسن مأمون حتى مكرم عبيد، وكورنيش النيل إلى المتجه من المعادي حتى الطريق الدائري، ويشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

كثافات متحركة بالطريق الدائري

وظهرت بعض الكثافات بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبري الجلاء، وكذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة، بينما يشهد الطريق الدائري القادم من منطقة التجمع الخامس ومدينة المرج ومسطرد وصولا إلى ميدان المؤسسة وطريق كورنيش النيل إلى ميدان عبدالمنعم رياض، وكثافات متحركة أمام حركة سير السيارات.

كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، يُنصح بسلوك محور روض الفرج، وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة، ويمكن استخدام محور أحمد عرابي، وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.