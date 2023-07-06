أفضل توقيت لشراء المانجو الإسماعيلاوي.. «كل صنف له ميعاد»

مع بداية حصاد بشاير موسم المانجو في الإسماعيلية، ينتظر عشاق ملكة الفواكه بدء الموسم رسميا، خاصة مع تنوع الأصناف المحلية والأجنبية في الإسماعيلية وحصاد كل صنف في فترة معينة.

أفضل توقيت لشراء المانجو

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، إن السكري الأبيض أول الأنواع التي بدأ ظهورها في الإسماعيلية خلال الأيام القليلة الماضية مع بداية شهر يوليو، ويستمر حصاده حتى منتصف الشهر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنحصاد السكري الأخضر في الإسماعيلية يبدأ في 15 يوليو، وتبدأ بشاير المانجو الزبدة بداية من 20 يوليو الجاري، فيما يبدأ حصاد السكري الممتاز وهو أحد أفضل الأنواع في مانجو الإسماعيلية في 20 يوليو أيضا.

وأشار إلى أن موسم المانجو المحلي مستمر حتى نهاية شهر يوليو وبدايات أغسطس، موضحا أنه يجرى البدء في حصاد صنف الفونس في 22 يوليو، ويستمر 15 يوما إلى جانب حصاد العويس، وفص العويس في 25 يوليو ويستمر قرابة 20 يوما في الأسواق.

وتابع أن أصناف المانجو في الإسماعيلية تبدأ في الاختفاء من السوق تدريجيا مع منتصف شهر أغسطس، وتبدأ الأصناف الأجنبية في الظهور وتستمر حتى أكتوبر.

النعومي والكيت أشهر الأنواع الأجنبية

وتابع: «موسم المانجو النعومي يبدأ حصاده في 5 أغسطس، ويستمر حتى نهاية الشهر، يليها حصاد صنف الصديقة أحد الأصناف المحلية التي تتأخر في حصادها بداية من 10 أغسطس، فيما يتأخر حصاد الكيت، من أشهر الأصناف الأجنبية ويبدأ حصاده في أكتوبر».

وأشار إلى أن بعض المزارعين لجأو إلى العديد من الأصناف الأجنبية خلال السنوات الماضية، بسبب كثرة الإنتاج مقارنة بالأنواع المحلية، وتحمل الأشجار للعوامل المناخية.