قيمة مصروفات مدارس المتفوقين STEM للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات مدارس المتفوقين STEM 2023 للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام، وذلك بعد فتح باب التقديم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

مصروفات مدارس المتفوقين STEM 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يسددون المصروفات الدراسية التالية:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق على الطالب وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس، وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري.

- المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري، وذلك عند إعلان عن فتح باب القبول، ويعفى طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول، على أن يلزم بدفع قيمة المصروفات الدراسية التي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول.

- يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في أخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، ووفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة الخاصة في المرحلة الإعدادية، ويتم سداد هذا المبلغ خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

مصروفات طلاب المدارس الدولية للالتحاق بمدارس المتفوقين

- يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.

- يتم سداد قيمة التأمين علي جهاز اللابتوب الذى يتسلمه الطالب، وتقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- ألا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة، ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.