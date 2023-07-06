أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، بدء تلقي ملفات قبول الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد، وحددت أماكن تقديم الملفات، والمستندات المطلوبة، للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج إحدى بدائل الثانوية العامة، وجرى إعلان المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية والشروط الواجب توافرها، لقبول الملف والتعليم المزدوج، والذي يحظى بإقبال كبير من طلبة الشهادة الإعدادية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية

‏أشارت أمل حسان مدير عام التعليم الفني والتعليم والتدريب المزدوج بمديرية تعليم الإسكندرية، إلى أن مدارس التعليم والتدريب المزدوج تعمل بنظام التعليم والتدريب في وقت واحد، وتحقق عائدا ماديا للطالب خلال فترة الدراسة.

وأضافت أن محتويات ملف التقديم ضمن المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية، يجب أن يحتوى على الآتي:

- صورة من شهادة الميلاد حديثة.

- ‏صورة من شهادة الإعدادية حديثة أو مستخرج رسمي منها.

- ‏صورة بطاقة ولي الأمر.

- ‏صورة مستند يفيد التقديم لمدرسة أخرى «عام أو فني».

- ‏كود الطالب - الإيميل الموحد - الرقم القومي للطالب - رقم تليفون ولي الأمر.

يذكر، أنه لن يقبل أي ملف بدون صورة مستند يدل على تقدم الطالب لمدرسة أخرى تعمل بنظام آخر غير التعليم المزدوج «عام أو فني».

‏‏مقرات وأماكن التقديم

حددت مديرية تعليم الإسكندرية 3 أماكن لتقديم الملفات والمستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التعليم المزدوج بالإسكندرية:

- ‏مدرسة محمد على الزخرفية بشارع قناة السويس.

- مدرسة برج العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة برج العرب الجديدة.

- ‏مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالسيوف شماعة.