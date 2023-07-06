أستاذ اقتصاد: إنشاء منصة لتشغيل المشروعات يعطي انطباعا جيدا للمسثمر

أكد الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، إذ أنها تعطي انطباعا جيدا للمستثمر كونها تمكنه من دراسة ورؤية السوق والشركات محل التصفية بصورة أكثر دقة، فضلا عن التعمق في إدراك مجال العمل والسوق الذي يعمل فيه ويزيد من استثماراته فيه، وهذا الأمر يعطي نوعا من الارتياحية والوضوح في التعامل مع السوق.

عوامل المنافسة وجذب المستثمرين

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن من عوامل المنافسة وجذب المستثمرين وضوح السوق الذي يتعاملون فيه، سواء كان سوقا تجارية أو صناعية أو غيره بشكل كامل، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة سالفة الذكر يؤثر بشكل إيجابي ومباشر على بيئة الأعمال أو التقارير التي تخرج عن بيئة الأعمال في مصر خلال الوقت الحالي.

التوقيع الإلكتروني

وتابع أن التوقيع الإلكتروني له فوائد كثيرة إذ يعد إحدى الركائز والأليات لمضاعفة الاستثمار وتيسيره، إذ يعطي فرصة لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في الأسواق خاصة في مجال الاستثمار بالتحديد، كون العامل الزمني يعد أساسيا في هذا المجال.