مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: تفاعل جموع الشعب المصري مع اجتماعات اللجنة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إنَّ لجنة الاستثمار وأهميتها في خارطة الاستثمار لمصر ظهرت من خلال تفاعل جموع الشعب المصري ورجال الأعمال والمستثمرين معها، لافتا إلى وجود اهتمام بالاستثمار الخاص تحديدا سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ لجنة الاستثمار وما ناقشته من موضوعات لاقت اهتماما كبيرا وردود أفعال من مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الأجانب العاملين على أرض مصر.

أبرز مطالب رجال الأعمال باجتماعات لجنة الاستثمار

وتابع مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: «تواصل معنا العديد من رجال الأعمال وطلبوا المشاركة وحضور جلسات اللجان الفرعية بـ المحور الاقتصادي للحوار الوطني، وتحديدا لجنة الاستثمار، وجميع المشاركات كانت إيجابية وتوصلنا إلى ضرورة إزالة البيروقراطية والتعقيدات وتشابك القوانين والتداخل بين العديد من الهيئات والجهات».