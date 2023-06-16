هشام آمنة: متابعة مستمرة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأرض الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظات أسيوط وكفر الشيخ والمنيا في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، مشددا على مواجهة المخالفات في المهد والحفاظ على الأرض المستردة.

إزالة التعديات

وفي أسيوط، أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عن إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة بقرى مركز أسيوط.

وفي كفر الشيخ، بلغ إجمالي حالات الإزالات على أملاك الدولة في المرحلة الثانية من الموجة 21 حوالي 220 حالة، والتشديد على أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع تنفيذ عمليات الإزالة الفورية للمخالفات.

إجراءات ضد المخالفين

وفي المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد بمركز ومدينة سمالوط، عبارة عن 12 حالة تعد إلى جانب إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة، وفي مركز ملوى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز وتحديدا في قرى دير أبو حنس والشيخ عبادة وتونا الجبل وأبو قلته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.