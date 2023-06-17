آخر قرارات قانون التصالح في مخالفات البناء.. لا زيادة في قيمة الإجراءات

ينتظر المواطنون قانون التصالح الجديد لتقنين وضع أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، ومن آخر قرارات قانون التصالح في مخالفات البناء أنه لا زيادة في قيمة التصالح حال إقرار قانون التصالح الجديد، وأن مجلس النواب حاليًا في انتظار انتهاء الحكومة من إجراء التعديلات على مشروع قانون التصالح وإرساله للبرلمان حتى يتم البت فيه وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وفي حال تعثر انتهاء تعديلات الحكومة حاليا سيتمّ إرجاء ومناقشة القانون في شهر أكتوبر المقبل.

تخفيضات 25% في حالة سداد قيمة التصالح دفعة واحدة

ومن آخر قرارات قانون التصالح في مخالفات البناء وجود تيسيرات للمواطنين حيث يستوعب القانون الجديد كل الحالات ويقدم تخفيضات 25% في حالة سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، كما يتيح السداد على أقساط حسب رغبة المواطن، كما يتيح القانون استكمال إجراءات التعلية أو التوسعات أو الحصول على ترخيص بناء فيما بعد وفق ضوابط البناء، فضلًا عن ادخال المرافق والتعامل الرسمي على العقار أو الوحدة السكنية بمجرد التصالح وتقنين الوضع.

ومن آخر قرارات قانون التصالح في مخالفات البناء زيادة عدد اللجان المختصة بأعمال الفحص والبت في ملفات التصالح لإنجاز ملفات التصالح ومواجهة مشكلة البطء التي واجهت تطبيق قانون التصالح القديم، إذ يركز مشروع قانون التصالح الجديد على إعادة فتح باب التصالح لمدة 6 أشهر للحالات التي لم تتمكّن من التقدم للتصالح وفق القانون القديم.

استهداف القضاء على ملف المخالفات نهائيًا

ومن المقرر استهداف القضاء على ملف المخالفات نهائيًا ومنع ظهور العشوائيات مرة أخرى، والسيطرة على البناء واستعادة المظهر الحضاري للعمران في الأحياء والمدن، مع التشديد على إزالة مخالفات البناء الجديدة والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها واتخاذ اجراء قانوني ضد المخالفين والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة مجددًا.