آلام «المرارة» تفاجئ طالبة داخل لجان امتحانات الثانوية في بني سويف

تعرضت طالبة ثانوية عامة خلال أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية»، اليوم، إلى مغص حاد بعد شعورها بألم المرارة، داخل اللجنة بمركز الواسطى شمال بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى المستشفى

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطارا من رئيس لجنة للثانوية العامة بمركز الواسطى يفيد بإصابة طالبة بمغص مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي «الإنجليزية».

نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى الواسطى المركزي

وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطالبة تدعيى «يارا.ا.ع»، حيث تبين أنها شعرت بمغص حاد مفاجئ بسبب المرارة، وجرى التوجيه بسرعة نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها والوقوف على مدى إصابتها.

19 ألف طالب ثانوية عامة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية في بني سويف

ويؤدي أكثر من 19 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، في مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات تضمنت توفير سُبل الراحة للطلاب والمراقبين، ومتابعة أولية من محافظة بني سويف بواسطة غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.