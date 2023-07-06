جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا.. ومستوطنون يقتحمون «الأقصى»

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 16 فلسطينيًا في حملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب مدينة جنين.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين برفقة وزير سابق للاحتلال، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إنّ قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وقلقيلية وجنين والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنّهم مطلوبون.

وحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «بترا»، عن شهود عيان في رام الله، أنّ الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، حيث نفذت مجموعات المستوطنين يتقدمهم وزير الاحتلال السابق موشيه فيجلن، جولات مشبوهة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.