الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من أنحاء مُتفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين فلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من منطقتي سيلة الظهر وطورة جنوب محافظة «جنين» شمال الضفة الغربية، والتي شهدت عدوانا إسرائيليا استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نحو 140 مصابًا.

الاحتلال يعتقل شابا من محافظة «قلقيلية»

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا شابا من محافظة «قلقيلية» الواقعة شمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من قرية «كفر نعمة» في منطقة غرب مُحافظة رام الله المليئة بالمستوطنات الإسرائيلية، وسط الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل، جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد تفتيش منزله في منطقة «يطا».

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة «العيزرية» جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.