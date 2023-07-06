متحدث «الصحة»: جميع الأسر المصرية تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ كل مواطن مصري داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم يتم استثناء أي أحد: «التأمين الصحي الشامل هدية الرئيس السيسي للأسرة المصرية، أطفالا، شيوخا، رجالا، ونساءً.. كل أسرة مصرية تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

عبدالغفار: نريد أن نسمع من مواطني محافظات التأمين الصحي الشامل

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم احمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحن كتنفيذيين أو كدولة قد ننظر دائما إلى أن ما نفعله عظيم، لكنا نريد أن نسمع من المواطنين في المحافظات التي تم تسجيل نحو 5 ملايين مواطن فيها».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «منذ أقل من شهر، تم إعلان الحسابات الصحية القومية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ حجم إنفاق المواطن 62% في عام 2019-2020، لكن في إعلان الشهر الماضي وجدنا أن حجم الانفاق قلّ على مستوى الجمهورية إلى ما يقرب من 59%، وفي بورسعيد بلغت هذه النسبة 47% بعد سنة واحدة فقط من تطبيق المنظومة فيها، بعد أن كانت 63%، وأتوقع أن نصل إلى المعدلات العالمية في الانفاق عندما نقوم بإعلان حسابات عام 2023-2024».