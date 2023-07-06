«الصحة»: تقديم الخدمة الطبية لـ242 ألف متردد على مستشفيات الحميات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لـ242 ألفا و912 مترددا على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات وأقسام الحميات بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحملة الرئاسية «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ مستشفيات وأقسام الحميات بالمستشفيات استقبلت 194 ألفا و271 مريضا بالعيادات الخارجية، و48 ألفا و641 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ 474 مريضا بالرعايات المركزة والمتوسطة بمستشفيات الحميات في جميع أنحاء الجمهورية.

100 يوم صحة

وأضاف «عبدالغفار» أنّه جرى مناظرة 558 حالة من خلال وحدات التشخيص «عن بُعد» داخل مستشفيات حميات الغردقة والمحلة وقنا ودمنهور ومنوف والعباسية ودسوق وسوهاج، مشيرا إلى أنّ تقنية التشخيص «عن بُعد» يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج في علاج الحالات.

مستشفيات الرمد أجرت 2745 عملية نوعية خلال شهر مايو الماضي

في سياق آخر، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى أنّ مستشفيات الرمد أجرت 2745 عملية نوعية خلال شهر مايو الماضي، تنوعت بين مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وقرنية وحالات حقن شبكية، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص العيون، مؤكدا استمرار التعاون مع المجالس الطبية والمستشفيات النوعية فى منظومة الخدمات المتكاملة من خلال توفير لجان إعاقة بصرية داخل مستشفيات الرمد.