محافظ أسيوط: تنفيذ 52 لقاء وقافلة دعوية في القري للتعريف بمخاطر الزيادة السكانية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، الشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ أسيوط، لمناقشة خطة منطقة الوعظ والإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وسبل التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ مؤتمر وسلسة من الندوات والقوافل التوعوعية بقرى ومراكز المحافظة، للتعريف بأبعاد القضية السكانية وخطورتها.

مؤتمر التوعية بمخاطر القضية السكانية في أسيوط

أوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم مؤتمر عن «القضية السكانية أبعادها وخطورتها» يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل، بالتعاون بين منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنظمات المجتمع المدني.

تنفيذ 52 لقاء وقافلة دعوية في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ 52 لقاء وقافلة دعوية ووعظ، ولقاءات على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، للتوعية الدينية والطبية والاجتماعية، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية، ووضع حلول لها بكافة الطرق الممكنة، موضحاً أن الهدف من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية هو النزول إلى أرض الواقع، والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية، والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

أجندة نشاطات منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط

قال الشيخ سيد عبد العزيز إن منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط رصدت بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع الأسيوطي ومنها (القضية السكانية، تفشي الطلاق، المخدرات والإدمان، وغيرها)، وتم وضع خطة عمل خلال شهر يوليو الجاري لتنفيذ لقاءات وندوات بالقرى والنجوع والمراكز على مستوى المحافظة، للتعريف بـ«القضية السكانية وابعادها وخطورتها» بالتعاون مع الوحدات المحلية، في الفترة من 16 يوليو وحتى 31 يوليو 2023، فضلًا عن خطة مديرية الصحة الموالية لخطة منطقة الوعظ، والتي سيتم من خلالها تنفيذ قوافل طبية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات بمختلف القرى والنجوع في نفس الفترة.