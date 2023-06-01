آخر موعد للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2023-2024.. قدم لابنك

بدأ التقديم على مرحلة رياض الأطفال اليوم الخميس الموافق 1 يونيو، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تتيح لأولياء الأمور التسجيل في تلك المرحلة لأبنائهم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023- 2024.

ونعرض آخر موعد للتقديم على مرحلة رياض الأطفال 2023 - 2024، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

آخر موعد للتقديم لمرحلة رياض الأطفال

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن آخر موعد للتقديم لمرحلة رياض الأطفال سيكون يوم الجمعة الموافق 30 يونيو.

رابط التقديم على مرحلة رياض الأطفال

ويمكن التقديم على مرحلة رياض الأطفال إلكترونيا عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني «بوابة مركز المعلومات».

وتتيح وزارة التربية والتعليم رابط للتقديم على مرحلة رياض الأطفال ويكون من خلال الضغط هنا.

- بعد الدخول على الرابط المخصص يتم النقر على خدمات ولي الأمر.

- النقر على مستخدم جديد.

- اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- كتابة بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي.

- تسجيل كلمة المرور.

- تسجيل الدخول.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار نوعية المدرسة.

- الضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان تفصيليًا.

- تسجيل رغبات ولي الأمر وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل لرياض الأطفال.