«الداخلية» تكشف تفاصيل اعتداء «سايس» على مواطن بسبب «ركنة سيارة»

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل منشور متداول عبر صفحات فيس بوك، مدعوم بصور، زعم خلاله أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مُقيم بمحافظة الإسكندرية، بأنّ أحد الأشخاص «سايس» تعدى عليه بالضرب وأتلف سيارته، بدعوى إجباره على سداد مبلغ مالي نظير استيقاف سيارته.

بالفحص تبيّن أنّ قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بتضررهما من السايس المُشار إليه بمنع الأول من ترك سيارته أسفل العقار محل سكنهما، وإثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما قام خلالها المشكو في حقه بالتعدى عليهما بالسب ومحاولة التعدي بالضرب على الشاكي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته نفى ما نسب إليه وقرر قيام الشاكي بإيقاف سيارته أمام مدخل الجراج محل عمله الكائن أسفل العقار محل سكن الشاكيان، ولدى التنبيه عليهما بعدم تكرار ذلك قاما بالتعدي عليه بالسب وقيام الشاكية الثانية بإلقاء القمامة عليه، كما تبيّن أنّ المشكو في حقه يزاول مهنة سايس دون ترخيص بجراج كائن بدائرة القسم، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.