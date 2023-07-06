«شباب الإسكندرية»: فتح أندية للمرأة بجميع المراكز لتمكينها اقتصاديا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، معرضا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب برج العرب الجديد، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 5 يوليو وحتى 8 من الشهر ذاته، وذلك تشجيعا لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لدعم المرأة اقتصاديا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فتح أندية للمرأة بجميع مراكز الشباب والأندية الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، يأتي من منطلق لعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل على التمكين الاقتصادي، لها حيث أنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة ومن الاهتمامات الأولى لوزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية، لذلك تشجع عضوات أندية الفتاة والمرأة وإقامة المعارض لهم.

توسيع الفرص الاقتصادية

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المعرض يُعدّ توسيع الفرص الإقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في دعم و تمكين المرأة.