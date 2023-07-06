مصرع 7 وإصابة 7 آخرين في حادث منجم فحم بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 7 آخرون في حادث منجم فحم بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

شركة التعدين تخفي تفاصيل الحادث

وذكر مكتب لجنة سلامة العمل بالمدينة، أن الحادث وقع في مدينة فوشين يوم 27 يونيو، لكن شركة التعدين والمسؤول عن المنجم أخفى تفاصيل الحادث بشكل متعمد.

وأوضحت السلطات الصينية، في فوشين أنّ تلك الحادث لقي اهتماما كبير منذ تلقي معلومات بشأنه يوم الثلاثاء الماضي، إضافة إلى أنّه شكل فريق لإطلاق التحقيق على الفور، وفي الوقت الحالي يتلقى المصابون الـ7 العلاج اللازم في المستشفى.