ضبط 33 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 33 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 28 متهما لـ20 منهم معلومات جنائية.

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 384 حكما قضائيا متنوعا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية