«الداخلية» تحرر سيدتين عقب احتجازهما داخل شقتهما في القاهرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، باحتجاز سيدتين مسنتين، وعدم تمكنهم من فتح باب الشقة خاصتهما، بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ، وجرى فتح باب الشقة بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتقدّمت السيدتين بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتهما.

الداخلية تحرر سيدتين عقب إحتجازهما داخل الشقة سكنهما بالقاهرة