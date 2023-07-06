مدير المتحف المصري بالتحرير: بدأنا تنفيذ فكرة مبادرة الراديو لنشر الوعي الأثري

قال الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن مبادرة «راديو المتحف المصري» جاءت بناءً على توجيهات وزير السياحة والآثار إلى جانب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقطاع المتاحف، مشيرا إلى أهمية نشر الوعي الأثري بطرق متنوعة، لذلك جاءت المبادرة من أجل إعادة فكرة الراديو لأذهان المواطنين.

تنفيذ فكرة مبادرة «راديو المتحف»

وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الناس متجهة أكثر للتقنية الحديثة والسوشيال ميديا، وبدأت تبتعد عن الزمن الجميل الخاص بالراديو»، مشيرا إلى أن فريق السوشيال ميديا بدأ في تنفيذ فكرة مبادرة «راديو المتحف المصري»، إذ يجري تسجيل فقرات متنوعة للردايو بأصوات أمناء من المتحف المصري، فعلى سبيل المثال تقديم معلومات عن الأنشطة التي تُجرى داخل المتحف فضلا عن شرح الآثار وغيرهما.

المتحف المصري يضم أقساما متنوعة

وتابع أن المتحف المصري مكان للزيارة، ولكن هناك أقسام كثيرة بالمتحف المصري كالترميم والتعليم والأرشيف، يقوم المسؤولون عليها بتسجيل فقرات عنها للراديو، وبالتالي إعلانها على السوشيال ميديا.