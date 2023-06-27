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فيلم «بيت الروبي».. كوميديا ترفع شعار: «خلوا بالكم من السوشيال ميديا»

كتب:

بسمة شطا وأحمد عبدالرحمن 
10:16 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي»

استطاع فيلم «بيت الروبى» للمخرج بيتر ميمى، وبطولة النجم كريم عبدالعزيز، حصد ما يزيد على 15 مليون جنيه بعد حوالى أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائى، حيث حازت أحداثه وخطوطه الدرامية إعجاب الجمهور والنقاد، لا سيما مع تعرضه لسلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعى وإبراز تلك الحالة للجمهور بشكل بسيط وسلس.

والتقت «الوطن» بصُناع وأبطال الفيلم للحديث معهم عن تجربتهم السينمائية الجديدة التى تنافس فى سباق عيد الأضحى، وذلك إلى جانب 3 أفلام وهى: «تاج» للنجم تامر حسنى و«البعبع» للنجم أمير كرارة، و«مستر إكس» للنجم أحمد فهمى.

 

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بقلم بسمة شطا وأحمد عبدالرحمن 