وظائف هندسية خالية في الإسكندرية.. اعرف الشروط ورابط التقديم
كتب:
كيرلس مجدى
05:42 م | الخميس 06 يوليو 2023
وظائف خالية في الإسكندرية
أعلنت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فرص عمل بشركة مان كرو للمباني المعدنية والمقاولات (MAN CREW)، وحاجتها إلى 4 وظائف خالية في المجال الهندسي.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية،تفاصيل الوظائف الهندسة الخالية في 4 تخصصات مختلفة، والامتيازات بالإضافة إلى الشروط والتقديم، وفقًا لإعلان نقابة المهندسين بالإسكندرية.
شروط وظائف هندسية خالية بالإسكندرية
• مهندسين مدني مكتب فني (للعمل بالموقع) خبرة من 5 إلى 10 أعوام، يجيد عمل رسومات الورشة ببرنامج (ASD)، وأعمال الحصر، ومطابقة الإنشائي بالمعماري والميكانيكا والكهرباء.
• مهندس معماري مكتب فني للعمل بالموقع خبرة من 5 إلى 10 أعوام يجيد برنامج الريفيت 3D Max وأعمال الحصر ومطابقة اللوحات الإنشائية بالمعمارية وغيرها.
• مهندس إلكتروميكانيك موقع خبرة من 5 إلى 10 أعوام وخبرة سابقة في استلام الأعمال الكهروميكانيكية.
• مهندسين مدني وعمارة تنفيذ خبرة من 5 إلى 10 أعوام.
مميزات الوظائف الهندسية بالإسكندرية
• تأمينات اجتماعية وصحية.
• وانتقالات بسيارات الشركة.
• توفير سكن في حالة العمل خارج الإسكندرية.
رابط التقديم على الوظائف
ووفرت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين بالإسكندرية، رابط التقديم من خلال ملء الاستمارة من هنا .