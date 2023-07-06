وظائف هندسية خالية في الإسكندرية.. اعرف الشروط ورابط التقديم

أعلنت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فرص عمل بشركة مان كرو للمباني المعدنية والمقاولات (MAN CREW)، وحاجتها إلى 4 وظائف خالية في المجال الهندسي.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية،تفاصيل الوظائف الهندسة الخالية في 4 تخصصات مختلفة، والامتيازات بالإضافة إلى الشروط والتقديم، وفقًا لإعلان نقابة المهندسين بالإسكندرية.

شروط وظائف هندسية خالية بالإسكندرية

• مهندسين مدني مكتب فني (للعمل بالموقع) خبرة من 5 إلى 10 أعوام، يجيد عمل رسومات الورشة ببرنامج (ASD)، وأعمال الحصر، ومطابقة الإنشائي بالمعماري والميكانيكا والكهرباء.

• مهندس معماري مكتب فني للعمل بالموقع خبرة من 5 إلى 10 أعوام يجيد برنامج الريفيت 3D Max وأعمال الحصر ومطابقة اللوحات الإنشائية بالمعمارية وغيرها.

• مهندس إلكتروميكانيك موقع خبرة من 5 إلى 10 أعوام وخبرة سابقة في استلام الأعمال الكهروميكانيكية.

• مهندسين مدني وعمارة تنفيذ خبرة من 5 إلى 10 أعوام.

مميزات الوظائف الهندسية بالإسكندرية

• تأمينات اجتماعية وصحية.

• وانتقالات بسيارات الشركة.

• توفير سكن في حالة العمل خارج الإسكندرية.

رابط التقديم على الوظائف

ووفرت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين بالإسكندرية، رابط التقديم من خلال ملء الاستمارة من هنا .