«الداخلية» تنجح في تحرير تاجر فاكهة احتجزه 3 أشخاص لمساومة زوجته بالمرج

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم شخصا ومساومة أسرته على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، وإعادته سالما لأهليته.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى السيدات بتلقيها اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، غير معلوم لديها، عبر الهاتف المحمول الخاص بزوجها الذي يعمل تاجر خضراوات وفاكهة، ويقيم بدائرة القسم، أشار خلاله المُتصل باحتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات على أن يقوم بإطلاق سراحه فى حالة رد المبلغ المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه فكهاني مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للسبب ذاته واحتجاز المجني عليه داخل المخزن الخاص به بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتم بإرشاده ضبط شخصين، وبصحبتهما المجني عليه داخل المخزن المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.