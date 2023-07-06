ضبط 234 قضية مخدرات و60 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية خلال 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 234 قضية مواد مخدرة بإجمالي 250 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 106,395 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 33,300 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,250 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,800 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 4,465 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,050 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 457 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 210 جرامات.

1303 أقراص مخدرة.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 60 قطعة سلاح ناري بحوزة 54 متهما، وذلك على النحو التالي:

15 بندقية آلية.

17 بندقية خرطوش .

2 طبنجة.

26 فردا محليا.

466 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

169 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 61319 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

230 حكم جناية.

18186 حكم حبس جزئي.

3373 حكم حبس مستأنف.

31365 حكم غرامة.

8165 مخالفة.

مجال ضبط المتهمين الهاربين

ضبط 19 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 218 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 16454 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.