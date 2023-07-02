مخالفات تستوجب سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر.. احذر ارتكابها

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض، إنّ قانون المرور حدد عقوبات صارمة لمن يقودون بشكل متهور ويعرضون حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنّ تلك العقوبات تستوجب سحب رخضة القيادة لمدة 3 أشهر، كما أنّ هناك مخالفات تستوجب سحب الرخصة لمدة شهر، وبالتالي يجب على مالك السيارة عدم قيادتها طوال مدة العقوبة حتى يتمكن من استلام الرخصة مرة أخرى.

عقوبات رادعة للحد من نزيف الأسفلت

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ العقوبات التي حددها قانون المرور الهدف منها الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من نزيف الأسفلت، وكذلك الحفاظ على الممتلكات من التلف، مشيرًا إلى أنّ القانون تدرّج في العقوبات الإدراية بداية من الغرامة ثم سحب الرخصة وأخيرًا الحبس لتحقيق مبدأ الردع.

حالات سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر

- استخدام الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف لما هو مسموح به في استخدامها.

- وقوف المركبة ليلًا أو في وقتٍ متأخر في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية.

- عند استخدامها في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات الرسمية، أو في حال السماح بوجود رکاب على المركبة من الخارج.

- إذا كان المثلث العاكس للضوء غير موجود في السيارة، أو كان لا يوجد بها حقيبة إسعافات أولية.

سحب الرخصة لمدة 30 يومًا

وبحسب الخبير الأمني، فإنّ القانون نص على سحب رخصة قيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات التالية وفقا للمادة 72:

- سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون تصريح من إدارة المرور.

- مخالفة خط سير سيارات الأجرة المحدد لها.

- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

- إذا لم يكن متوافرا بالسيارة شروط الأمن والمتانة.