للمسافرين.. مخالفات لا يجوز التصالح فيها على الطرق السريعة

قال اللواء عبدالوهاب الراعي الخبير الأمني إن هناك مخالفات لا يجوز فيها التصالح ويجب على جميع المسافرين إلى المحافظات الساحلية لقضاء إجازة عيد الأضحى أو المتنقلين بين باقي المحافظات لزيارة الأسر والأقارب، أن يعرفوا تلك المخالفات حتى يتفادوا الوقوع فيها عند السير بسياراتهم على الطرق السريعة.

عقوبات رادعة

وأضاف الراعي في حديثه للوطن أن قانون المرور أنزل عقوبات رادعة لا يجوز فيها التصالح لمن يرتكب المخالفات الجسيمة التي تتسبب في تعرض حياة المواطنين للخطر وحياة مالك السيارة نفسه.

الوطن تنشر عدد من المخالفات لا يجوز فيها التصالح وفق قانون المرور وهي كالتالي:

مخالفات لا يجوز فيها التصالح

- قيادة المركبة دون لوحات.

- قيادة مركبة تحتوي على لوحات مخالفة.

- قيادة مركبة دون فرامل.

- القيادة المركبة تحت تأثير تناول مخدر أو خمور.

- السير عكس الاتجاه.

- حيازة أجهزة توضح مواقع الرادار.

- تعمّد تعطيل حركة المرور.

- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

- بالنسبة لسيارت الأجرة، الامتناع عن تحميل ركاب أو زيادة الأجرة.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة.

- قيادة التوك توك دون تراخيص.

- تجاهل الإبلاغ عن التسبب في حادث، خاصة حال وجود مصابين.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السارينة».

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

- الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط.

- اختيار خدمات نيابات المرور.

- تحديد ما ترغب في الاستعلام عنه «مخالفات رخصة المركبة»، أو «مخالفات رخصة القيادة».

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على المخالفات.

- تظهر لك حالة المخالفات.