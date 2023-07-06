أسعار السمك اليوم الخميس في مصر.. بكم سعر البلطي؟

الفسفور من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحرص الإنسان على تناول كميات كافية منه، ومن أكثر الأطعمة الغنية به هي الأسماك، لذلك ينصح الأطباء بتناولها بكثرة خاصة الأطفال، لمساعدتهم على تقوية الذاكرة، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار السمك اليوم.

وتختلف أسعار السمك اليوم حسب النوع والحجم، وترصد السطور التالية أسعار الأسماك اليوم الخميس الموافق 6 يوليو في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق، كما يلي.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و75 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 20 و60 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو القشر البياض بين 70 و100 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو السمك القراميط بين 20 و40 جنيها.

- ويصل سعر كيلو سمك الثعابين إلى قيمة تتراوح بين 50 و250 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و75 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو السبيط بين 180 و280 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الكابوريا يتراوح بين 30 و160 جنيها.

- ويتراوح سعر سمك البربون بين 40 و60 جنيها.

- وبالنسبة لسعر كيلو الدنيس فيتراوح بين 100 و160 جنيها.

- أما بالنسبة لسعر الجمبري فيتراوح بين 70 و250 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو سمك الوقار بين 80 و120 جنيها.

- كما يتراوح سعر السردين بين 35 و75 جنيها.

- فيما يتراوح سعر كيلو الماكريل بين 60 و90 جنيها.