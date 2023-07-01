أسعار السمك الیوم السبت 1-7-2023 في الأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار السمك الیوم الأحد 1-7-2023 فى الأسواق المصرية، استقرارا بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك، واتجاه عدد كبير من المواطنين لشراء اللحوم بدلا من الأسماك، وفق ما ذكره محمد عبدالحميد، أحد تجار السمك في سوق العبور.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أسعار السمك البلطي استقرار كبيرا في الأسواق، حيث تراوحت أسعار السمك البلطي بين 85 و95 جنيهًا بحسب المنطقة، علما بأنّ إنتاج البحيرات من الأسماك يصل إلى 183 ألف طن.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

وجاءت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم، البوري بين 100 و120 جنيها، والبلطي بين 85 و95 جنيهًا للكيلو، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وجاءت أسعار الأسماك فى مصر الیوم، كما يلي.

- كيلو الدنيس بين 100 و180 جنيهًا.

- كيلو «سبيط، وكاليماري وسابيا» بين 160 و240 جنيها.

- كيلو المرجان بين 20 و42 جنيهًا.

- الكابوريا بين 30 و160 جنيهًا.

- المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.

- الجمبري بين 200 إلى 500 جنيه.

- الدنيس بين 150 و240 جنيهًا.

- القاروص 160 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و54 جنيهًا.