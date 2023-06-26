أسعار السمك الیوم الاثنین 26-6-2023 في الأسواق.. البلطي بـ70 جنيها

شهدت أسعار السمك الیوم الاثنين 26-6-2023 في الأسواق حالة من الاستقرار، في ظل تراجع الطلب على الأسماك حاليا والاتجاه إلى شراء اللحوم في عيد الأضحى المبارك، وتراوحت أسعار البلطي الكبير بين 67 إلى 71 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفيليه بين 40 حتى 200 جنيه، وفق ما قاله أحمد حسيني، أحد تجار السمك في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك البلطى

بلطي 1 من سعر: 67 إلى 71 جنيها.

بلطى 2 من سعر: 62 إلى 66 جنيها.

بلطي أسواني من سعر: 20 إلى 60 جنيها.

فيليه بلطي من سعر: 40 إلى 200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

قشر بياض من سعر: 65 إلى 105 جنيهات.

بياض أملس 1 (بلدي) من سعر: 60 إلى 100 جنيها.

بياض أملس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) من سعر: 30إلى 50 جنيها.

قراميط - شيلان من سعر: 20 إلى 40 جنيها.

ثعابين من سعر: 50 إلى 250 جنيها.

مكرونة سويسي من سعر: 65 إلى 95 جنيها.

مكرونة مجمدة من سعر: 30 إلى 40 جنيها.

سبيط - كاليماري - سابيا من سعر: 150 إلى 250 جنيها.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

وشهدت أسعار الأسماك في مصر الیوم استقرارا كبيرا، وتراوحت أسعار الكابوريا بين 30 إلى 160 جنيها.

مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها.

دنيس 100 إلى 160 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سجلت أسعار الأسماك المجمدة في مصر للسردين المجمد بين 35 إلى 75 جنيها، بينما وصل سعر ماكريل مجمد من 55 إلى 75 جنيها.

أسعار سمك البوري

أسعار سمك البوري اليوم في الأسواق، تراوح سعر كيلو سمك بوري 1 من 75 إلى 95 جنيها، فيما وصل سعر بوري 2 من 45 إلى 65 جنيها.