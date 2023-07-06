طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر عن امتحان اللغة الإنجليزية: «شكرا لكم»

خرج طلاب الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وعلى وجوههم علامات السعادة، عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والذي جاء مستواه في مستوى الطالب المتوسط.

وعبر عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية بالغردقة عن سعادتهم بالامتحان، قائلين: «اشكروا اللي وضع الامتحان».

سهولة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة

استقبل أولياء الأمور الطلاب في محيط اللجان، عقب تأدية امتحان اللغة الانجليزية بالأحضان والتهاني مع الطلاب، وأطلقت بعض السيدات الزغاريد وارتسمت البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر.

آراء طلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الإنجليزية

وأعربت بونيتا جورج، طالبة بلجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية بالغردقة عن سعادتها بامتحان اللغة الإنجليزية «سهل جدا».

امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى أن هناك 3425 طالبًا وطالبة أدوا امتحان اللغة الإنجليزية، الدور الأول، في 13 لجنة، ولم تتلق غرفة عمليات تعليم البحر الأحمر أي شكاوى عقب دخول الطلاب اللجان.