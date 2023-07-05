رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في البحر الأحمر برقم الجلوس

كشف الدكتور هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في المحافظة، موضحا أنه يجرى إعلانها بعد قليل عبر رابط مخصص للطلاب، برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأضاف أن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أشار في بيان صحفى الانتهاء من المراجعة النهائية لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات، ويجرى الإعلان عنها عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة البحر الأحمر، عبر وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر من خلال الرابط من هنا.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية 2023 محافظة البحر الأحمر برقم الجلوس بالخطوات التالية:

1- الدخول علي رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- تحديد النوعية (فندقي - زراعي - صناعي – تجاري)

4- الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات