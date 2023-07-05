«رأفت» من أوائل الدبلومات الفنية 2023 بالبحر الأحمر: هديتي بعثة لألمانيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على مستوى الجمهورية، ومن بينهم الطالب رأفت سعد مزيون الديب، الذي درس بالمدرسة الألمانية الفندقية الخاصة بالجونة، التابعة لإدارة الغردقة التعليمية بالبحر الأحمر، بعد حصوله على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية الفندقية نظام 3 سنوات لعام 2023 على مستوى الجمهورية - فني مطبخ.

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحر الأحمر

تلقى الطالب رأفت سعد مزيون، المدرج ضمن أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة البحر الأحمر، اتصالا من كل من نائب وزير التربية والتعليم، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر التهنئة بحصوله على أول الجمهورية في الدبلومات الفنية الفندقية نظام التعليم المزدوج.

الأول الجمهورية الفني قبل أي حاجة

وقال رأفت سعد في تصريحات لـ «الوطن» إن حبي للشغل والمذاكرة، وللمدرسة، من أسباب النجاح وحصولي على أول الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بالإضافة إلى إرادة والدي الذي يعود الفضل له، والشيف محمد إبراهيم الذي تعلمت منه الكثير، لافتا أنه تلقى بعثة للسفر إلى ألمانيا مكافأة النجاح.

محافظ البحر الأحمر يهنئ الأول على مستوى الجمهورية

وقدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، التهنئة للطالب رأفت سعد مزيون، بمدرسة باور ران الفندقية بالجونة لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بنتيجة الدبلومات الفنية 2023، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الأول لمدارس التعليم الفني الثانوي.

ووجه محافظ البحر الأحمر، في بيان صحفي، التهنئة والشكر إلى أسرة الطالب على دعهم الدائم له وعلى توفير وتهيئة المناخ المناسب لمتابعة المذاكرة والدروس التي يتلقنها بالمدرسة، معرباً عن تقديره وسعادته بهذا التفوق، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية.

وعبر هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم في المحافظة؛ في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، متمنيًا المزيد من التميز لجميع طلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والفنية.