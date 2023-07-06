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تحرير 218 مخالفة للمحال لعدم التزامها بقرار الغلق

كتب:

محمد بركات
12:56 م | الخميس 06 يوليو 2023
غلق محلات _ صورة أرشيفية

غلق محلات _ صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية تحرير 218 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن قرارات ترشيد الكهرباء.

وقالت الداخلية في بيان اليوم، إنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 218 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

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