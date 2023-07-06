رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الإنجليزي

رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين الأدبية والعلمية، اليوم، وفقا للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حيث عقد الامتحان ورقيا بالبابل شيت في لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة.

راى طلاب الثانوية العامة في امتحان الانجليزى

تبايت الأراء بين طلاب الصف الثالث الثانوي، في امتحان اللغة الإنجليزية، بين سهولة الامتحان، ووجود بعض الأسئلة الصعبة لتمييز الطلاب المتفوقين، حيث أكد طلاب الثانوية العامة، سهولة امتحان الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2023، مؤكدين أنّه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ويمكنهم الحصول على أعلى الدرجات.

وأكد البعض الآخر من طلاب الصف الثالث الثالث الثانوي، أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، عدا بعض الأسئلة بها بعض التكات، لتمييز الطلاب المتفوقين.

امتحان اللغة الإنجليزيى للثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الإنجليزي للثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة:

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 37 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: 50 درجة.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية للثانوية العامة: 3 أسئلة.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية المقالية: 8 درجات.

- عدد أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الموضوعية: 34 سؤالًا.

- المجموع الكلي لأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الموضوعية: 42 درجة.