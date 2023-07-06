أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لـ اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي الدراسي المقبل 2023-2024، الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023-2023، بعد فتح باب التقدم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، كما يلي.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1 أكتوبر عن 18 عاما.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2023.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة، مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382، للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد إعلان نتائجهم، وحال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا إلى مدارس التعليم العام.

- أن يكون الطالب خاليا من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (درجة فأكثر بنسبة تعادل) %98 من المجموع الكلي فقط، وإلا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثالث مواد وهي «اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم».